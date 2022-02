Se manifiestan contra el edil de Zinacantán

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Decenas de pobladores del municipio de Zinacantán, se manifestaron en contra del presidente municipal, Francisco de la Cruz Pérez, ante el anuncio de la cancelación de la fiesta de San Lorenzo, patrón del pueblo, que se festeja año con año cada 10 de agosto.

Indicaron que cada año llegan más de 5 mil personas durante la celebración y tres días antes llegan miles de feligreses, quienes llevan flores y velas a la imagen de San Lorenzo; pero este año no se celebrará.

“Él cuida a los zinacantecos, porque siempre hemos estado bendecidos por él, estamos en alegría y en paz, lo encontramos en todos lados; no es un lugar fijo; quizá hay una imagen fija pero para los que creemos está en todos lados y nos cuida, lástima que este año no se va a celebrar la fiesta de nuestro patrón del pueblo, el presidente municipal canceló la feria, él dice que no hay dinero y en su campaña siempre dijo que iba a contratar grupos musicales de talla internacional”, denunciaron.

Agregaron que aquellas personas que mantienen las costumbres del municipio deben de reunirse y hacer algo en la feria del patrón de San Lorenzo Mártir. “El edil y su gente andan informando en cada comunidad, en cada paraje, que no hay dinero en el municipio, eso es falso”.