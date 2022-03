Se niegan a cerrar negocios

Janet Hernández Cruz / Teopisca

Ante la amenaza de las autoridades locales y de Salud de cerrar los días sábados y domingo el mercado municipal y calles cercanas al inmueble en Teopisca, decenas de comerciantes se manifestaron para solicitar que no se cierren los espacios.

“Si nos dan un buen apoyo, una despensa, que nos paguen lo que ganamos en el día, con gusto cerramos nuestros negocios, nosotras no tenemos sueldo, tenemos que trabajar de lunes a domingo, no pertenecemos a ningún tipo sindicato”, denunciaron.

Refirieron que los representantes de la confederación de trabajadores de México (CTM), sostuvieron una reunión con las autoridades locales de Teopisca, donde acordaron cerrar las puertas del mercado los sábados y domingos, así como negocios cercanos a la central de abastos.

Los locatarios de la avenida principal al mercado público de esta ciudad, dejaron que claro que no cerrarán las puertas de sus locales, “no vamos hacer caso a las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades de Salud, ellos tienen sueldos y nosotras no, no tenemos nada, tenemos que trabajar”.