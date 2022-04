Se organizan para evitar fumigación

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Pobladores de la colonia Santa Cruz La Almolonga, ubicada en la zona oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se organizaron para prohibir que fumigaran las calles de ese lugar la tarde noche de este miércoles.

Luego de una reunión, más de 100 habitantes de la colonia acordaron que no permitirán que autoridades sanitarias entren a fumigar las calles. “Estamos reunidos los habitantes de la colonia, acordamos que no vamos a permitir que entren a fumigar, no estamos de acuerdo que entren personas desconocidas, vamos a estar pendientes, si vienen los vamos a correr o lo vamos detener”.

Los más de 100 pobladores armados con palos y piedras salieron a las calles para impedir que sanitizen las entradas y calles de la colonia, así también dijeron que no permitirán la fumigación contra el dengue, a pesar de que las autoridades han hecho un recordatorio que las fumigaciones en espacios públicos se terminaron desde el pasado 14 de mayo.

Finalmente acordaron que vigilarán las 24 horas del día las entradas principales, por lo que invitaron a los habitantes de las otras colonias y fraccionamientos cercanos, a que se unan a esta protesta.