Solicita síndico a Conagua estudios de disponibilidad

Pepe Rey / San Cristóbal

Para el síndico del Ayuntamiento de esta ciudad, Miguel Ángel de Los Santos Cruz, la respuesta de Conagua sobre su solicitud de revocar la concesión de extracción de agua a la empresa refresquera Inmobiliaria del Golfo S. A de C. V, se contradice, porque hace unos meses la misma dependencia federal, recomendó al Sapam racionar el líquido, por lo que ha solicitado los estudios de disponibilidad de agua.

En entrevista, comentó que es necesario valorar la información, porque la ciudadanía en general necesita conocer a detalle las circunstancias de cómo la empresa refresquera está aprovechando el agua, “ellos argumentan que el agua que usan proviene del subsuelo, de un área subterránea a 300 metros y el Sapam aprovecha el agua que hay en la superficie del subsuelo”.

“Dicen que son dos fuentes de agua, pero en noviembre de 2019, hace cuatro meses, la misma Conagua le pidió a Sapam que racionalizara el uso del agua en San Cristóbal, porque no había suficiente, se contradicen, hay que revisar con detenimiento y en función de ello dar a conocer a la ciudadanía”.

Por lo anterior, ahora ha solicitado a Conagua que le haga llegar una copia del estudio reciente que han llevado a cabo el pasado 2 de abril, en el que determinan hay disponibilidad de agua en San Cristóbal, “una copia para confirmar si hay suficiente agua, si no hay daños en los manantiales, hay que valorar la respuesta de Conagua, a quien agradezco la rapidez de su respuesta”.

Y es que de Los Santos Cruz había solicitado a la dependencia federal se revoque la concesión a la empresa refresquera y la respuesta fue de que no hay elementos para que tenga lugar la revocación, pero considera hacen falta estudios técnicos que determinen si efectivamente la “extracción del agua que realiza la empresa impacta negativamente en la disponibilidad de agua en San Cristóbal”.

“En caso de no, no habrán razón para seguir con la exigencia, mi función como síndico es determinada por las obligaciones legales que tengo de proteger el interés de la ciudad, pero eso no impide que un particular u organizaciones sigan haciendo protesta; mi solicitud también fue argumentando en función de los daños que ocasiona a la salud las bebidas que expende la empresa”.