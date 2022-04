Tras ataque a un perro; se manifiestan en SCLC

Pepe Rey/ San Cristóbal

Un grupo de ciudadanos se reunió en la Plazuela de La Merced de esta ciudad, para pronunciarse en contra del maltrato animal y hacer un llamado a la ciudadanía en general a cuidar sus mascotas y respetar a los animalitos en situación de calle, debido a que el 19 de febrero al sur de San Cristóbal mataron a una perrita de un balazo.

Cristitey Guillén dijo en entrevista que es necesario que las autoridades apliquen las leyes que protegen a los animales y a los ciudadanos a realizar denuncias, para reducir los índices de maltrato animal, que se ha incrementado en algunas colonias, donde incluso han aparecido perros y gatos envenenados, derivado de la insensibilidad de las personas.

“El objetivo de esta reunión es concientizar a la ciudadanía para que no maltraten a los perros y gatos, principalmente, alzar la voz y cuidar de las mascotas y de los perritos callejeros, no les hagamos daño que son seres vivos que necesitan amor y también es necesario concientizar por la esterilización y evitar la sobrepoblación”, manifestó.

Cristitey Guillén dijo que tienen quejas en varias partes del municipio donde hay maltrato animal, “perritos dentro de los hogares que están amarrados, encadenados, sin techo, sin comida, hay que hacer mucho y esperamos estar en otra manifestación más grande para exigir se hagan valer las leyes y reglamentos que protegen a los animales”.

Sobre la perrita muerta a causa de una bala al sur de la ciudad, dijo que es preocupante porque hay una persona armada y esto puede representar un peligro para la ciudadanía y cuestionada sobre la aplicación de las leyes que protegen a los animales dijo: “Desafortunadamente pedimos ayuda como rescatistas, pero no tenemos el apoyo de las autoridades, pese a que ya existe una ley, no lo hacen valer, pero es la gente que no hace conciencia”.

Insistió en el respeto y cuidado, “aunque sean perritos en situación de calle, ellos no tienen educación, sólo buscan alimento, no es culpa de ellos, por ejemplo, rasgar las bolsas de basura que la gente sale a dejar a la calle, la basura se tira después de que pasa la campana”.

Finalmente, dijo que todavía tienen reportes de envenenamientos a perritos de la calle, principalmente en la Colonia Santa María y Anexo 31 de Marzo, “de donde seguimos recibiendo quejas”.