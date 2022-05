Último llamado a prevenir: Cruz

M de R/ Diario de Chiapas

El presidente de Profesionistas Unidos por Chiapas, José Luis Cruz Hernández, subrayó que las palabras del Subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, fueron claras al decir que es la última oportunidad que tenemos para interrumpir la cadena de transmisión del virus.

Sin embargo la aplicación literal de esta frase requiere de mayor presión para que se genere la tracción necesaria que logre reducir al mínimo la dinámica de vida de nuestro país, señaló Cruz Hernández en entrevista telefónica.

Dijo que es necesario que los medios de comunicación y la ciudadanía denuncien a aquellas empresas, instituciones y organismos sociales que tienen a trabajadores laborando en actividades no esenciales y aún no les permiten retirarse a casa, como es la indicación oficial ante la pandemia del Covid 19.

El titular de la asociación civil sostuvo que hoy vemos que algunos le exigen al Gobierno que no les cobren impuestos y servicios básicos, pero no hemos visto un pronunciamiento de ellos, donde se comprometan con las medidas que el Gobierno viene proponiendo. Hoy algunos dicen no tener dinero para la suspensión de actividades, cuando se supone que deberían tener ahorros para poder cubrir el salario de sus trabajadores, de no hacerlo significa que son malos empresarios y de ese tipo de empresarios Chiapas y México no necesita.

Cómo se explica por ejemplo que a más de dos semanas de suspensión de las actividades escolares existan centros educativos y universidades privadas que sigan exigiendo a sus trabajadores llegar a trabajar, violentando las recomendaciones.

Lo que sí es necesario es que las autoridades que les corresponde como son la Secretaría del trabajo, Economía, Educación y Profeco visibilicen las acciones que están realizando para apoyar a la Secretaría de Salud para que se de cumplimiento a las recomendaciones, en especial que los trabajadores se queden en casa con su remuneración salarial correspondiente.

Es necesario que para alcanzar las medidas de inmovilización social que propone el Subsecretario como última oportunidad, las dependencias del Gobierno apliquen sanciones más estrictas a los causantes de las movilizaciones laborales y sociales que corresponden a actividades no esenciales, de lo contrario los hospitales se saturarán aumentando la morbilidad.