Una fiesta desangelada en Día de “Todo Santo”

Ramiro Gómez/ Copainalá

Este lunes nadie madrugó, tampoco hubo fiesta, las velas no contrastaron con la oscuridad, hoy luce un silencio, parece que al panteón también estuviese muerto, por la pandemia todo cambió, y por eso, habitantes de Copainalá empezaron a encender las velas a las seis de la mañana, colocaron flores, rezaron y se despidieron de sus muertos.

Cada año miles de habitantes bajan entre montañas, veredas y cerros a las dos de la madrugada para rendirles un ritual a sus fieles difuntos, consigo llevan tamales, bebidas, dulces y hasta música de tambor y flauta, pero esta vez, sólo hubo un silencio que pregonaba en el camposanto.

Las flores y velas únicas que adornaban a los muertos, mientras algunos rezaban y otros murmuraban.

Florencio Hernández Sánchez de la comunidad Benito Juárez municipio de Copainalá, afirma que hay que cuidar a los muertos y se debe de cuidar él también, expresa que junto a su suegro -murió por vejez- debe permanecer alrededor de cinco horas, una promesa que existe entre familias, durante la guardia, reza, platica con el muerto y revive a su difunto en el silencio con su voz.

“Por el motivo de la pandemia que está reviviendo por eso la gente no vino temprano, nos dijeron que no viniéramos muchos, el que estuvo acá está bien y el que no estuvo mejor, pero con un deber de sana distancia todo se puede. La tradición es que debería de haber alegría, una marimba, mariachi, truenos pero ahorita de plano esta silencio.

Pero ahora cuidando al muerto y cuidándome también ”.

Don Florencio afirma que este dos de noviembre no se despide a las almas, por lo tanto, las velas deben permanecer encendidas hasta que llegue la octava – después de ocho días– y el pueblo copainalteco acostumbra despedir a sus almas con comidas, dulces y bebidas, al medio día con el repique de las campanas y tronido de cohetes que significa que ya van de regreso a sus moradas donde permanecen eternamente.