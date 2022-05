Urge reubicar basurero

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

Habitantes del barrio Yochob, ubicado en la cabecera municipal de San Pedro Chenalhó, exigieron al presidente municipal Abraham Cruz Gómez que reubique de inmediato un basurero ubicado en sus terrenos, que se encuentra en la orilla de la carretera, porque “atenta” contra el derecho a la salud y a la vida digna de cada uno de los pobladores.

A través de un comunicado indicaron que desde el año 2018 más de 50 pobladores han resultado afectados, debido a que una zona de su barrio se usa “para tirar basura, restos de animales muertos, cabezas, huesos y pieles de ganado, perros, gallinas y pollos”, lo que ha ocasionado que alrededor del basurero se concentren aves carroñeras o zopilotes.

Los denunciantes que viven alrededor del basurero, expresaron que ya no pueden cosechar sus cafetales, frutas y verduras porque sus terrenos están llenos de desechos y llantas viejas, además que las y los habitantes de Yochob siembran limones, aguacates, duraznos, maíz, ejote, calabacita y frijol, alimentos que producen para su autoconsumo y algunos para venta.

“La basura es quemada constantemente y no nos deja dormir, porque es difícil respirar por las noches, debido al humo tóxico, lo que ha provocado que las y los niños y adultos mayores tengan diarrea, granos en la piel, vómito, calentura e infecciones cutáneas, desde noviembre de 2018 solicitamos al presidente municipal, que reubique el basurero que se localiza aproximadamente a un kilómetro de la cabecera municipal, “se comprometió a buscar otro lugar para enero 2019, no ha cumplido, ya estamos en junio y no nos ha querido ayudar”.

El grupo inconforme, agregó que el 26 de mayo de este año, le entregaron al presidente y al síndico Victorio Gutiérrez Gómez, una nueva solitud con la misma petición, pero no hubo una respuesta al respecto, por lo que el pasado 5 de junio se hizo otra solicitud que firmaron habitantes de 13 barrios de Chenalhó.

“A pesar de las múltiples solicitudes y las contantes demandas que hemos realizado no nos han hecho caso, pues el 23 de junio volvió a llegar un camión de volteo a tirar basura, eso significa que no le importa la salud de los pobladores, por lo que los habitantes retuvieron al camión”, aseveraron.

Aseguraron que el edil envío a sus policías municipales al lugar y, “golpearon con bastones negros a algunas mujeres; las insultaron, las ofendieron, las acosaron y las amenazaron con violarlas si no devolvían el camión y si no dejaban de protestar”.

Finalmente sostuvieron que el director de Obras del municipio, Antonio Pérez Gómez, amenazó con denunciar a los pobladores por el secuestro del camión, “para no tener problemas con este personaje, la unidad fue devuelta este miércoles por la mañana, el alcalde se comprometió a cerrar el basurero el 25 de junio, ojalá que sea cierto, porque son muchas veces que nos han mentido”.