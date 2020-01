Términos y Condiciones de Uso

INFORMACIÓN RELEVANTE

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de nuestros servicios así como la compra de nuestros productos implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente documento. Todas los productos que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o presentadas por una página web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones. En algunos casos, para adquirir un producto, será necesario el registro de datos por parte del usuario, con ingreso de datos personales fidedignos.

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la verificación del contenido, validación de la forma de pago, validación de la factura (en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de correo electrónico.

Los precios de los productos ofrecidos en este sitio es válido solamente en las compras realizadas en este sitio web.

LICENCIA

Diario de Chiapas M.R a través de su sitio web concede una licencia para que los usuarios accedan los servicios de publicidad que son vendidos en este sitio web de acuerdo a los Términos y Condiciones que se describen en este documento.

USO NO AUTORIZADO

En caso de que aplique (para venta de software, templetes, u otro producto de diseño y programación) usted no puede colocar uno de nuestros productos, modificado o sin modificar, en un CD, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución o la reventa de ningún tipo.

PROPIEDAD

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros productos, modificado o sin modificar. Todos los productos son propiedad de los proveedores del contenido. En caso de que no se especifique lo contrario, nuestros productos se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En ningún esta compañía será responsables de ningún daño incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestros productos.

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA

En el caso de productos que sean mercancías irrevocables no-tangibles (publicidad) quedará exenta a una devolución salvo algun incumplimiento en el tiempo del plan seleccionado (Días que será visible el anuncio). Las devoluciones solo serán validas tras efectuar los siguentes pasos en nuestro ciclo de compras:

Realizar el pago exitosamente

Aprobar la validación de contenido (REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONTENIDO)

Contar con un anuncio publicado (El anuncio solicitado fue publicado)

El tiempo de publicación (El anuncio ha dejado de ser visible en la sección clasificados), pero la duración real, no coincide a lo establecido en el plan

Bajo las circunstancias anteriores, únicamente el propietario del anuncio podrá solicitar un reembolso en los 15 días posteriores a la terminación del tiempo del anunicio. Le pedimos que lea cuidadosamente antes de comprarlo.

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE

La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También puede ser suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones fraudulentas.

PRIVACIDAD

Este sitio web https://www.diariodechiapas.com garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una validación de los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.

La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria, Si desea dejar de recibir correos con anuncios publicitarios, escribanos a [email protected]

Diario de Chiapas reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo aviso.

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONTENIDO

Los anuncios clasificados enviados serán sujetos a una revisión de contenido para evitar la difusión de contenido con propositos no establecidos al espacio publicitario. Los criterios a evaluar son los siguientes.

Mensajes de odio

Propaganda política

Contenido sexual

Noticias que atenten contra la integridad del sitio

Terrorismo

Propaganda o alución al consumo de nercoticos

Discriminación

Publicidad engañosa (Fraude)

En caso de incumplir alguno de los criterios antes mencionados el Diario de Chiapas M.R se reserva el derecho de publicación.