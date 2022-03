Andrés Manuel López Obrador: el banco nacional de México debe cobrar menos tasas de intereses para hacerlos más accesibles para los mexicanos

El presidente de la república mexicana en una de sus recientes conferencias avisó que había hablado a Banxico (Banco de México) para dar una nueva orden de bajar aún más la tasa de interés con el fin de que los ciudadanos pidan créditos en el banco nacional de México y no en otras entidades particulares. El motivo de la llamada fue el siguiente: el presidente dijo que las tasas de interés seguían estando muy altas y la gente no desea endeudarse.

Por el momento el banco nacional mexicano ofrece préstamos particulares para los mexicanos cobrando las tasas de interés desde 23.2% hasta 26.2% dependiendo del banco según los reportes del Banxico. Actualmente el gobierno mexicano ofrece varios programas espaciales para acceder a créditos más convenientes entre los que está el programa de “Jóvenes construyendo el futuro”. Para los que cumplan 1 año dentro de este programa podrán recibir préstamos de 20 000 pesos sin pagar intereses.

Pero no es un secreto de que ahora mismo se están desarrollando los sistemas de préstamos rápidos, en donde los mexicanos piden una cantidad de dinero prestado el cual se otorga en cuestiones de minutos. Este tipo de microcréditos ha sido muy solicitado, aproximadamente 48% de todos los créditos otorgados en el 2019 y 2020.

Esta situación es muy preocupante para el Banxico y a esto se debe el discurso del presidente de la república y su orden de bajar ya las tasas de interés de los bancos mexicanos. Esto puede parecer una tarea muy fácil pero para bajar tasas de interés existentes el banco mexicano debe mandar a hacer una investigación económica profunda para ver el límite más bajo posible de la tasa debido a que con las tasas de interés los bancos se aseguran de la inflación y de las pérdidas posibles de dinero prestado. De cualquier forma la orden ya fue dada y hay que esperar para ver si realmente bajarán las tasas altas de interés del banco nacional de México.

Mientras tanto usted es el que decide en dónde tomar préstamos de dinero y con qué condiciones aceptar las ofertas. Tengan cuidado y no caigan en manos de los que se quieren aprovechar de su situación económica complicada y otorgarle un préstamo con tasas impagables.