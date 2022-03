Buscan en Arriaga “confesiones a modo” por caso Sínar Corzo

Elementos policiacos instruidos por altos mandos de la presidencia municipal de Arriaga detuvieron a la propietaria del restaurante bar familiar «Chabelita», que se encuentra ubicado en el barrio La Mercedes, a quien intentaron obligarla a declarar en contra de los “presuntos” involucrados en la muerte del ambientalista y defensor de los derechos humanos, Sínar Corzo, hecho ocurrido en enero del año 2019.

Fue este lunes por la noche que elementos de la policía municipal, que se introdujeron al domicilio de Isabel Ulloa, quien estaba ingiriendo una bebida embriagante.

Fue obligada a subir a la patrulla con golpes e insultos para ser llevada a los separos municipales por motivo de no respetar las medidas de la contingencia.

Por la mañana de este martes fue liberada por las autoridades municipales luego de pagar su multa de $600.00 (Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

En las afueras ya lo esperaban sus familiares y amistades, dónde expuso que la detención se debe a que son órdenes de Alejandro Patrinos y de Blas Toledo, alcalde de Arriaga, por no querer declarar en contra quién presuntamente está detenido de la muerte de Sinar Corzo.

“Ese es el motivo con la que fui detenida y hago responsable de lo que me pase a mi persona, soy una mujer sola y con problemas de diabetes”, dijo.

No me van a obligar a declarar en contra de alguien que no es culpable, las autoridades deben hacer su trabajo con responsabilidad y a quienes mataron al amigo Sinar Corzo, todo el peso de la ley, y no agarren a gente inocente, precisó.