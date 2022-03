“Covid-19 se cura tomando té de canela”: diputado

Hermosillo.- Luego de que el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Navarrete Aguirre, pidió a los integrantes de la Comisión de Salud reanudar actividades en el Congreso de Estado y hacer un recorrido por los hospitales de Sonora para verificar la atención a pacientes Covid-19, dijo que la enfermedad no es grave y se cura tomando té de canela.

“Hay doctores honestos en redes sociales que dicen que el Covid-19 no es tan grave como lo anuncian, incluso dijeron que tomando té de canela en la mañana en la mediodía y en la noche, el virus se moría en la garganta”, expresó el legislador.

En la sesión de comisiones celebrada el miércoles 13 de mayo, el diputado puso en duda la existencia pacientes con coronavirus, pues se habla de enfermos que nadie conoce.

Al respecto, el vocero oficial del Gobierno de Sonora sobre la epidemia de Covid-19, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades dijo: “voy a ser muy serio, yo respeto la opinión de todos, pero mi posición debe ser basada en la mejor evidencia científica disponible, ignoro en que se sustenta esta persona para señalar que el té de canela va a solucionar esta enfermedad”.

“Ni los científicos más avanzados del mundo han podido encontrar el tratamiento específico para mitigar el sufrimiento que causa en aquellos que lo padecen, yo con toda seriedad invito a esta persona y a otras que nos muestre la evidencia científica que diga que el té de canela tiene un efecto positivo”,añadió.

«Sabemos qué remedios de origen natural pueden brindar un alivio de signos y síntomas, pero eso no significa de modo alguno que solucione, cure el problema o que vaya a evitar cuadros severos, eso es muy serio y deben ser muy responsable aquellas personas que anuncien los remedios populares como aquellos van a salvar del Covid», externó el epidemiólogo.

En la sesión legislativa de este jueves 14 de mayo, en la que se discutía la creación de una comisión especial Covid-19, el coordinador de la fracción paramentaría del PES, Jesús Alfonso Montes Piña reclamó : “qué difícil me resulta a mi escuchar una expresión de un diputado que diga el Covid no existe, ¡ah sí platicamelo a mí!, a mi dime que no existe el Covid, que es una farsa, un control, ¿control de qué?, no puedes venir con esas expresiones”.

El pasado 5 de mayo, el diputado Montes Piña dijo entre desde su curul: “Las paradojas en las que nos enfrenta a veces la vida, yo aquí peleando y al momento que participaban ustedes me llega una llamada para avisarme que mi hijo mayor es positivo y su mamá, y ustedes peleando aquí. Así es la vida, cuando me iba a imaginar. Sigan pensando, o díganle que no a esto”.

Estaba en sesión del Congreso del Estado cuando recibió la noticia que su hijo de 25 años y su exesposa fueron confirmados positivos a Covid-19, después de estar en aislamiento domiciliario en el municipio de San Luis Río Colorado, durante una semana en calidad de sospechosos al presentar síntomas.

En el último reporte sobre la pandemia, el secretario de Salud estatal, Clausen Iberri, informó que hay 58 decesos en Sonora y 744 casos.

“Estamos listos para hacer frente a lo más difícil de la pandemia, pero por más listos que tengamos los hospitales y equipados que estén los médicos y todo el personal de salud, si hay gente en las calles sin causa justificada, los contagios se van a multiplicar”, advirtió.