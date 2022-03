Critican en redes a Vicente Fox por decir que vive “al día”

El Universal

A través de redes sociales, el expresidente Vicente Fox ha sido criticado luego de que declarara en una entrevista que vive “prácticamente al día” y que difícilmente tiene para comer

Al ser cuestionado sobre si de la Presidencia “se fue dos o tres veces más rico de cómo llegó”, Fox respondió: “Ahorita, difícilmente tengo para comer. Yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia de mi padre que me heredó bienes aquí en el rancho (..)”.

“Yo vivo prácticamente al día, todo mi dinero lo he metido a las fundaciones, todo el dinero que he ganado, con conferencias que he dado, que llegué a cobrar hasta 200 mil dólares en algunas conferencias, como cobran hoy los Obama o cobran los Clinton. Afortunadamente tuve esa ventaja, cada centavo de ese ingreso lo doné a las fundaciones (…)», expresó Fox.

“Caray, ya me dio una tristeza enorme. Deberíamos hacer una cooperación para apoyar a ese pobre hombre”, escribió el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

Otros usuarios, en tono sarcástico, “armaron una coperacha” para enviarle una despensa al expresidente de México.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si confía en la información que el Gobierno del presidente López Obrador ofrece sobre la pandemia por Covid-19, Fox respondió que no.