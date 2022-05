Desplazados de Chenalhó se quedan sin ayuda humanitaria

Agencia ReporteCiudadano

Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de desplazados del Ejido Puebla, del municipio de Chenalhó tomaron la caseta de peaje Tuxtla- San Cristóbal para pedir que se reactive la ayuda humanitaria para este sector, ya que desde hace una semana no han recibido alimentos.

Aracely López, representantes del grupo expresó que: “Salimos a hacer esta actividad porque no podemos dejar los niños, los señores de la tercera edad, dejar sin comer además no podemos trabajar mientras estamos amenazados y estamos perseguidos por los grupos paramilitares que operan en la cabecera municipal”. Recordaron que la ayuda humanitaria para las personas desplazadas es una obligación internacional que tiene el Estado mexicano, que, desde hace seis días no ha otorgado la alimentación a estas familias.

Estas personas fueron desplazadas el año 2016 durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y hasta la fecha no se han detenido a los presuntos agresores de dicho evento.

Existen órdenes de aprehensión sin ejecutar y Carpetas de Investigaciones congeladas, entre otras razones porque el presunto grupo paramilitar que opera en Chenalhó no permite el ingreso de peritos y ministerios públicos a la comunidad a realizar los peritajes de los daños.

Ante esta situación, las personas desplazadas de ejido Puebla Chenalhó, tomaron la caseta de la carretera Tuxtla – San Cristóbal, con el acompañamiento de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.