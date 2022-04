Escort acusa a Christian Chávez de haberlo contagiado de VIH

Excelsior

CIUDAD DE MÉXICO.-Christian Chávez, ex RBD, se encuentra metido en otro escándalo, pues un hombre que trabajó como escort lo acusa de haberlo contagiado de VIH.

Se trata de un hombre identificado como “Josh”, que se dedicó a prestar servicios sexuales a través de una famosa plataforma digital donde supuestamente conoció al actor a quien acusa de haberlo contagiado del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

En una entrevista con la revista TvNotas, Josh asegura que Christian lo obligó a tener relaciones sin protección a cambio de una pago extra.

Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, dijo Josh a la revista.

Josh confesó que accedió a trabajar como escort porque pasaba por una dura crisis económica, su esposa estaba embarazada y tenían hambre.

El mejor amigo de mi entonces pareja se dio cuenta de nuestros problemas y me contó que él sacaba dinero prestando sus servicios a gays a través de Grindr. Mi ex estaba embarazada y necesitábamos dinero, así que en mis tiempos libres buscaba quién me contratara, y como estoy bien dotado, afortunadamente tenía clientes. Cuando tienes hambre y un bebé en camino, haces lo que sea”, explicó.

Josh asegura que de ese encuentro sexual sin protección con Christian resultó contagiado de VIH, ya que desués de enterarse que Maico Kemper, expareja del artista, denunció Chávez, se armó de valor para contactarlo.

Me preguntó (Maico Kemper) si había tenido sexo con Christian y si nos habíamos cuidado, porque él sabía que Christian era portador del VIH… en ese momento se me volvió a venir el mundo encima, y confirmé que él me contagió”, aseguró.

Josh insiste en que no busca ni fama, ni dinero, solo justicia, pues después de un tiempo de dedicarse a la prostitución logró dejar dicha práctica y encontró un trabajo normal. Relató que justo en un análisis médico realizado por la empresa, él resultó cero positivo.

No busco dinero ni fama, eso no me devolverá mi salud ni a mi familia, ¡quiero que Christian vaya a la cárcel!” afirmó Josh, quien también lo calificó como monstruo.

De acuerdo con la publicación, Maico Kemper confirmó que el cantante sí es VIH positivo y que era él quien acudia a la entrega de los medicamentos para quien fue su pareja por 3 años.

Ante las acusaciones, Christian se limitó a poner una imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje contundente.