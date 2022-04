Hallan con vida a periodista desaparido en Puerto Vallarta

Animal Político

Luego de que fuera reportado como desaparecido desde ayer miércoles, el periodista jalisciense Hugo Lynn Almada apareció con vida y en buen estado de salud la tarde de este jueves. Así lo confirmaron familiares del periodista a la organización Artículo 19, que dio seguimiento al caso.

El propio periodista dio a conocer este mensaje:

“Amigos todos. Agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura, preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber. Por ello me disculpo. Todo está bien y estoy listo para seguir adelante”.