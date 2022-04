‘Los señalamientos son falsos’

Record

Después que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, Presidente de Cruz Azul, el vocero de la Cooperativa, Jorge Hernández, señaló a un grupo de desidientes, como los culpables de dañar la imagen de la familia Álvarez y de la Cooperativa.

“Es una denuncia de socios que fueron separados, precisamente por presentar actos en contra de las normas institucionales de la Cooperativa. Este grupo presentó acusaciones sin fundamento y sin prueba alguna. Lo que le corresponde a la autoridad es investigar y deslindar” dijo a RÉCORD.

Del mismo modo, aseguró que la investigación que la UIF realizará sobre el mandamás cementero no tendrán ninguna consecuencia, pues afirma que las acusaciones son totalmente falsas.

“No es una investigación que nace de la UIF, a Cruz Azul le corresponde presentar las pruebas que acrediten lo contrario, sobre las difamaciones de salidas de recursos, el que acusa está obligada a demostrar, ninguna de las imputaciones va a tener procedencia porque son falsas”, manifestó.

Al mismo tiempo, el vocero de la Cooperativa Cruz Azul reconoció que, si existe un congelamiento de cuentas bancarias, pero solamente en las de índole personal, por lo que la Cooperativa se encuentra firme y sin daños colaterales. Además, adelantó que se encuentran en un proceso con las autoridades para que muy pronto habiliten las cuentas bajo observación.

“Hubo una inhabilitación de las cuentas, pero no de todas y en este momento estamos en el proceso para que las liberen y no tengamos problemáticas corporativas con colaboradores y proveedores, la pruebas van avanzadas y todo está encaminado. No puedo decir cuando, porque depende de las autoridades, pero los flujos y activos están sólidos y cubiertos”, apuntó.