Por ‘clasista’ MC se deslinda de #LadyMiMuchacha

Excelsior

CIUDAD DE MÉXICO.-Movimiento Ciudadano reprobó las desafortunadas declaraciones de Marcela Luqué Rangel, quien fue llamada como #LadyMiMuchacha, tras señalar el pasado 5 de septiembre en su cuenta de Twitter.

A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?”, señaló.

Movimiento Ciudadano señaló a través de un comunicado puntualizó que a México le hacen mucho daño las actitudes clasistas y discriminatorias.

Queremos dejar en claro que Luqué fue registrada como suplente de la hoy senadora Indira Kempis en el proceso electoral del 2018. En aquel momento, Luqué llegó como candidata suplente a partir de una convocatoria ciudadana y durante la campaña dejó de participar en la misma”.

Precisó que desde entonces no tiene relación alguna con Movimiento Ciudadano. Es decir: Marcela Luqué Rangel no pertenece a esta organización política y mucho menos representa los principios de nuestro movimiento; por lo que nos deslindamos de cualquier acto que realice esta persona.

En Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando por garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar, reducir la brecha de desigualdad y combatir cualquier forma de violencia”, finalizó.