Pulido y Pizarro criticados por usar cubrebocas de lujo

Agencias

Los futbolistas mexicanos Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, quienes desde este año militan en la MLS con Sporting Kansas City e Inter Miami FC, respectivamente, fueron objeto de críticas en redes sociales luego de que publicaron imágenes en las que mostraron los cubrebocas que utilizan para protegerse del COVID-19.

Los comentarios negativos de los usuarios se deben a que los cubrebocas que usan los exjugadores de Chivas son de la marca Louis Vuitton, los cuales tienen un costo de 85 dólares, que equivalen a aproximadamente a 2,036 pesos.

Varios de los usuarios les recriminaron que hasta futbolistas de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hacen uso de cubrebocas “comunes y corrientes”.

No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño ??????? saludos y DTB?? https://t.co/RrLxskkhgj