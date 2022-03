Reciben fanáticos al Chicharito en Los Ángeles

Tribuna Noticias

El fenómeno llamado ‘Chicharito’ no ha pasado de moda y es en Estados Unidos en donde ha llegado la fiebre por el delantero mexicano ya que será el nuevo jugador del equipo de la MLS, L.A Galaxy.

De acuerdo con varios medios el rumor de la compra del mexicano se hacía más fuerte y fue en esta semana cuando el equipo americano oficializó la compra por medio de una publicación en sus redes sociales.

Este miércoles el delantero arribó al aeropuerto de Los Ángeles en donde aficionados ya esperaban su llegada para mostrar su apoyo al mexicano quien comentó que su sueño europeo había terminado y posiblemente llegaba el fin de su carrera deportiva.

Chicharito por medio de una carta publicada en su Instagram y compartida en sus redes sociales como fue Twitter agradeció al Sevilla, su último equipo europeo, por la oportunidad de haber jugado con ellos. Sin embargo dejó claro que el camino fue corto y si hubiera jugado más minutos quizá la historia sería diferente.

No obstante su paso por el equipo español no fue desapercibido y en la actualidad es uno de los jugadores más querido no sólo en México si no en el resto del mundo.

Este jueves será su presentación oficial con el equipo norteamericano y se espera que en el inicio de la temporada veamos al mexicano su ya conocido juego al que tiene acostumbrado a sus seguidores. Recordemos que Hernández es actualmente el jugador mejor pagado de toda la liga MLS.

Javier Hernández dejó una gran huella por el viejo continente empezando su recorrido por el Manchester United en donde fue aclamado y su popularidad comenzó. Además lo vimos vestir la playera merengue siendo el segundo mexicano en jugar con el Real Madrid. El Leverkusen, West Ham y el Sevilla equipo del cual se retira decirle adiós a Europa.