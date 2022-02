Sale López Obrador negativo a Covid-19

La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que salió negativo de la prueba de Covid-19 que se realizó después de que el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, resultó positivo.

«Salí bien, negativo. Me informaron anoche. Me dan un trato especial, lo reconozco. Por mis labores, en caso de que saliera positivo pues tendría yo que prepararme para mandar un mensaje y no podría yo venir aquí, como tengo que estar todas las mañanas, y en la reuniones de seguridad.

Afortunadamente bien, es lo que puedo informar”, señaló ante la prensa.

Reiteró su llamado a la ciudadanía a cuidarse ante el Covid-19 y no confiarse. Insistió en mantener la sana distancia, el aseo personal y cuidar la alimentación.

“No comer en exceso ni alimentos grasosos; bajarle a la sal, desde luego el azúcar afecta, los productos industrializados por los químicos”.

Recomendó consumir productos naturales. “No hay pierde, se trata de frijol, maíz y transgénico, maíz criollo, arroz, verduras, frutas. Todo eso es importante, así como el ejercicio”.

Señaló que no hay que ver sólo la Serie Mundial de Béisbol, sino de “vez en cuando ir a macanear. Son buenos todos los deportes; caminar ayuda mucho y cuidarnos, así como a nuestros familiares, a los que tienen enfermedades crónicas, a los adultos mayores y no confiarnos para seguir enfrentando esta pandemia”.