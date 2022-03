Salinas Pliego regalará 1 MDP en Twitter; alborota a las redes

El Universal

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, anunció en su cuenta de Twitter que regalará un millón de pesos a través de Twitter, para lo cual solo deben ser usuarios de la app de Banco Azteca.

“Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su app de Banco Azteca (si no la tienen descárguela a su cel)”, informó en la red social.

El empresario, quién dijo que se recuperó de Covid-19 y salió ya negativo en su prueba,, pidió apoyo a los usuarios de Twitter para saber cómo repartir el dinero: mil premios de mil pesos, 200 premios de 500 pesos o 100 premios de 10 mil pesos.

En tan solo media hora la encuesta lleva más de 2 mil votos y algunos usuarios preguntaron detalles sobre el concurso a lo que Salinas Pliego respondió: “ yo les voy a platicar en persona qué hacer…paciencia”.

Salinas Pliego informó que visitó a los colaboradores de la empresa Italika tras recuperarse de Covid-19 y dar negativo en su nueva prueba.

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien.