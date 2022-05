Toño Mauri en terapia intensiva por Covid-19

El Gráfico

Toño Mauri dio a conocer la semana pasada que, a pesar de seguir todas las recomendaciones para evitar el contagio, toda su familia dio positivo a la prueba de coronavirus en su casa de Miami. En dicho momento relató que se encontraba estable y sin ningún problema.

Por desgracia, hace un par de horas algunos periodistas dieron a conocer que el actor se encuentra hospitalizado en Miami, Estados Unidos ya que en un momento dado ya no pudo respirar.

Los conductores Gaby Ramírez, Fabián Lavalle, Marta Susana y Esteban Macías, del programa “El Chismorreo” fueron los encargados de dar a conocer la noticia en nuetro país.

“Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de Covid-19 pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar entonces (lo hospitalizaron)… porque lamentablemente sí está delicado”, comentaron los comunicadores.

Recordemos que Toño en sus entrevistas sobre su contagio comentó:

“Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto se cambie y haya que correr”.

«Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho,» comentó el también empresario.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Mauri Alemán ha dado alguna declaración o comunicado al respecto.