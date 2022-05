Actores blancos no darán voz a personajes de color en Los Simpsons

Los actores blancos anunciaron que los personajes populares de los Simpsons como Apu Nahasapeemapetilon, Dr. Hibbert y Carl Carlson ya no serán expresados ??por actores blancos.

“En el futuro, los Simpsons ya no tendrán actores blancos que interpreten personajes que no sean blancos”, confirmó el programa a BuzzFeed News.

La decisión llega cinco meses después de que el actor Hank Azaria anunciara que ya no estaría expresando a Apu, un personaje recurrente cuya imagen y acento estereotípicos habían suscitado críticas durante años.

Apu, empleado de la tienda de conveniencia Kwik-E-Mart, no había aparecido en el programa durante meses, pero aún no estaba claro si Fox volvería con el personaje con otro actor que proporcionara la voz.

El viernes, el programa, que ha estado en el aire durante más de 30 años, anunció que tomaría medidas más amplias en la forma en que se expresan sus otros personajes no blancos.

Azaria, por ejemplo, también expresó a Carl Carlson, un personaje negro que trabaja en la planta de energía con su mejor amigo inseparable, Lenny Leonard, y Homer Simpson.

Harry Shearer también expresó personajes no blancos en el programa como el Dr. Hibbert y Sanjay Nahasapeemapetilon, el hermano de Apu.

La noticia de los cambios en el reparto llegó poco después de que Mike Henry anunció que ya no interpretará a Cleveland Brown, un personaje de Black Family Guy, diciendo que “las personas de color deben interpretar personajes de color”. El miércoles, Kristen Bell también anunció que no interpretaría a un personaje birracial en la serie Central Park y que el papel sería refundido, y Jenny Slate dijo que ya no interpretaría a un personaje negro en la serie Big Mouth de Netflix.

Los productores de Los Simpson han rechazado durante años los esfuerzos por cambiar los personajes del programa, muchos de los cuales han sido retratados con personalidades muy estereotipadas. Pero Apu, cuyo personaje habla inglés acentuado y está en una familia arreglada con ocho hijos, había sido muy problemático durante años.

El comediante Hari Kondabolu planteó estos temas en su documental The Problem With Apu, donde argumentó que el personaje adorable pero problemático había ayudado a impulsar el estereotipo de los asiáticos del sur.

El programa terminó abordando la controversia durante uno de sus episodios, pero en ese momento rechazó cualquier noción de cambio.

“Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto”, dice Lisa Simpson en un episodio mientras su madre, Marge, lee un libro infantil que se ha actualizado para eliminar referencias estereotípicas.