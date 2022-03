Alcaldesa separa del cargo al director de la policía de Benito Juárez, tras represión en Cancún

La presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, Mara Lezama, informó que Eduardo Santamaría Chávez, secretario de Seguridad, fue separado de su cargo luego de la violencia ejercida en contra de una manifestación feminista la noche del lunes en Cancún.

Precisó que Santamaría Chávez será cesado en las próximas horas, una vez que se cumpla con el protocolo de cabildo y anunció que se realizará una investigación sobre lo ocurrido.

“Se tiene que separar del cargo de manera inmediata porque él estaba en todo el operativo, yo di una orden y hubo una contraorden, quién da esa contraorden es lo que necesito saber”, dijo Lezama en entrevista radiófonica.

De acuerdo con Lezama, su equipo analiza los videos para deslindar responsabilidades sobre las agresiones, a las que calificó de “inconcebibles e indignantes, como mujer y presidenta municipal”.

Informó que hoy por la mañana en la reunión de seguridad, se le notificó de la decisión sobre la separación de su cargo ante la gravedad de lo acontecido.

Sobre cuál es la versión de Santamaria sobre lo ocurrido durante la manifestación, él le respondió:

Señora, no es sólo la manifestación, hay muchos hombres, están llegando de otros lados, incluso no son los que estaban aquí en la Fiscalía… Hoy me platicaba parte de lo que había sucedido, le preguntaba ‘¿diste la orden de disparar?’ Él me dice que no y también es sumamente grave porque ¿quién entonces decide?