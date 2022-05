AMLO: “53 casos de coronavirus en México”

Previo al inicio de la conferencia matutina del Presidente, se distribuyó entre los reporteros y medios de comunicación gen antibacterial; personal del área instaló un filtro unos metros de distancia del Salón Tesorería para que previo a su ingreso puedan obtener el desinfectante y aplicárselo en su mano.

Al arranque de la conferencia, López Obrador dio la palabra a Hugo López-Gatel para informar sobre la epidemia sobre coronavirus quien informó que hasta el momento hay 53 casos confirmados en México.

AMLO dispuesto a hacerse la prueba de coronavirus

El Presidente dijo que, si así se los recomiendan los expertos, está dispuesto a hacerse la prueba del Covid-19.

«Yo me ajusto al protocolo de salud; si hace falta yo me hago la prueba y hago lo me indiques los medios».

Sobre José Kuri, «espero que no le pase nada»

Sobre las versiones difundidas en medios sobre la presunta muerte del empresario a causa del coronavirus, López Obrador llamó a comportarse con ética y a no politizar este tema.

«Afortunadamente el señor no ha fallecido y espero que no le pase nada. Espero que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda».

Ante caída de precio de petróleo, no se afectará economía popular

Debido a la caída mundial del precio del petróleo, el Presidente afirmó que están garantizados los programas sociales; y que el precio de la gasolina se mantendrá a la baja, solo si sube el gobierno intervendrá.

«Se tomó la decisión, no solo por el IEPS, sino por decisión Pemex, no va a aumentar el precio de la gasolina, se comportar al precio internacional y no se establece ningún impuesto especial para mantener el precio.

«Si subiera ya no volvería subir más de como venía, ahí si vamos a controlar, porque ese fue mi compromiso.

«No a los programas sociales, no afectaríamos a la economía popular, pero si hay necesidad nos apretaríamos más el cinturón el gobierno. Si es necesario, ahora no, el ajuste, lo haríamos en el gobierno».

Hugo López-Gatell dirá cuando AMLO deba suspender giras

El Presidente aseguró que será el subsecretario de Salud el momento en que debe suspender sus actos públicos debido a la epidemia de Covid-19.

«Vamos a espera y él me va a decir la etapa, ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente’ o ‘ya no debe de ir a estos actos, ni saludo ni abrazos, ni besos’; él me va a decir cuándo. Desde luego voy a estar en comunicación con la gente, pero en caso de una situación más compleja yo vendría aquí y estaríamos como siempre y comunicándonos con la gente».

53 casos de coronavirus en México

Hugo López-Gatell dijo que a pesar de que los medios muestran las medidas que se han implementado en otros países, en México de deben implementar en el momento que sean más útiles, pues también se debe tomar en cuenta que con su puesta en marcha los más afectados serán los sectores más pobres «que viven en el día a día de sus salarios o sus actividades comerciales».

También reiteró que se deben implementar las medidas de sana distancia, el lavado de manos constante y el estornudo de etiqueta.

«En México tenemos 53 casos confirmados; activos 7, que están hospitalizados; todos los demás terminando sus periodos de aislamiento preventivo».

Vía: Milenio