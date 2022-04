El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera anunciando que gracias a una reforma legal los jóvenes estudiantes de nivel medio superior que recién beca para continuar estudios, podrán abrir una cuenta bancaria para poder cobrar los apoyos, por lo que se evitarán problemas y especulaciones al hacer entrega de manera personal.

“No se podían entregar recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias a los jóvenes de menores de 18 años; que coincide con estudiantes de nivel medio-superior, lo que se conoce como preparatoria; todos los estudiantes de nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria porque no se les permitía. Se hizo una reforma legal y ahora van a poder cobrar sus becas con tarjeta bancaria”.

“Es muy importante porque en este programa son cerca de 4 millones de jóvenes que reciben el apoyo, y había que ir escuela por escuela y entregar muchas veces el apoyo en efectiva y esto pues significa riesgos de corrupción de que no les llegue a los jóvenes o se les quite un porcentaje, el famoso piquete de ojo. Ahora ellos van a tener su tarjeta y desde la tesorería de la federación directo van a recibir sus becas”.

Características de la cuenta

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló las características de la cuenta bancaria que podrán abrir los jóvenes para recibir sus apoyos.

Cuentas bancarias para estudiantes:

Solo podrán recibir fondos provenientes de programas sociales del gobierno o salarios.

No podrán contratar préstamos.

Las cuentas están limitadas a recibir 18 mil pesos al mes como máximo, y por transferencia electrónica.

Podrán pagar bienes y servicios con sus tarjetas y por medios de electrónicos.

Los padres podrán consultar los movimientos de sus hijos en las cuentas.

AMLO, a favor de la creación del Inmecob

El Presidente dijo que estaría a favor de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, al fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); señalando que si es para ahorrar está a favor.

«Yo conocía de esta iniciativa, hay que recordar que los legisladores obviamente tienen capacidad y facultades para presentar reformar, o iniciativas de ley, no solo es el ejecutivo, ellos presenta iniciativas. No sabía de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal pero si ayuda a reducir los gastos cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación e organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto. Este organismo el Ifetel me comentan tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es único caso, el instituto de transparencia igual, y en el caso de instituto de transparencia es un presupuesto de más de mil millones de pesos al año.