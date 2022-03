AMLO alista celebración por Revolución Mexicana, pese a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en La Mañanera la condecoración «Miguel Hidalgo», grado banda, a Jesús Seade por su representación en la negociación para la firma del T-MEC, «es un profesional de la economía, del comercio internacional, y fue muy importante, muy destacada, su participación; nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México como está ya sucediendo, sin ceder en nuestra independencia».

Jesús Seade anuncia retiro momentáneo de la política

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, anunció su retiro, «desde enero hablé con el Presidente de mi deseo de volver a mi vida privada en Hong Kong, tras estos meses de pandemia y una muy fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (…) mi familia me reclama, agradezco opciones que el Presidente y el canciller han considerado representando a mi país en grandes capitales en el exterior, pero me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho».

Presentan reformas a ley para dar créditos del Infonavit

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, presentó las reformas a la ley para entregar créditos y aseveró que los ciudadanos podrán adquirir más de uno y no requieren relación laboral activa, «lo puedan utilizar cuantas veces lo necesiten, lo que pasaba antes es que estaba limitado a dar un solo crédito; sin embargo, las necesidades eran adicionales, se abre la posibilidad de que soliciten créditos que necesiten».

«Acceso a crédito sin relación laboral activa, que el derecho de poder adquirir un crédito no se limite a la relación laboral vigente, esto para mí es la reforma de inclusión financiera más grande del país, va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que tienen depósitos puedan acceder a financiamiento», agregó.

En la conferencia matutina, se anunció que el gobierno lanzará a finales de año la plataforma Decide y Construye para brindar asesoría de arquitectos sobre cómo modificar viviendas, «cómo llevar a cabo el proceso de autoproducción de su vivienda».

AMLO alista celebración por Revolución Mexicana, pese a COVID-19

López Obrador informó que celebración por la Revolución Mexicana se realizará, pese a pandemia de covid-19, «vamos a llevar a cabo la conmemoración del 20 de noviembre, es una fecha importantísima, es el día en que se convoca al pueblo de México a tomar las armas para derrocar al régimen porfirista; es probable que lo hagamos en el Monumento a la Revolución, también para cuidar la sana distancia».

Caso Cienfuegos se tratará con EU cuando termine proceso electoral, dice AMLO

El mandatario dijo que el caso del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, se tratará con Estados Unidos hasta que termine el proceso electoral, «sí es cierto que se envió una nota diplomática y que han habido llamadas entre el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema y también ha intervenido la FGR, nada más es eso lo que se ha llevado a cabo, pero todavía estamos esperando que se resuelva la situación electoral».

