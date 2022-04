AMLO amaga con enviar iniciativa para desaparecer organismos como la CRE

El presidente Andrés Manuel López Obrador está pensando en enviar una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para eliminar a organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

López Obrador dejó en claro que este tipo de organismos fueron creados en la época de las privatizaciones, acciones que ya no realizará su gobierno.

“¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones, nosotros ya no vamos a privatizar, ya no vamos a convertir lo público en privado esto no tiene ninguna razón de ser”, argumentó.