AMLO anuncio un convenio con Microsoft

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un convenio con Microsoft para la inversión en el desarrollo de tecnología en el país llamado Innovar por México, por lo que agradeció a los ejecutivos de la compañía por la confianza.

«Se convino hacer un acuerdo, una alianza para trabajar de manera conjunta y avanzar en lo tecnológico. Es muy grato informar que esta empresa va a invertir más, porque ya lo está haciendo en el desarrollo de tecnología. Agradecerles mucho a los ejecutivos que nos acompañan. Muchas gracias por confiar en México y por invertir en tecnología», dijo en conferencia matutina.

El representante de Microsoft informó que se trata de una inversión de mil 100 millones de dólares para los próximos cinco años, «estamos sumamente orgullosos de anunciar el nuevo compromiso».

No tengo información sobre investigación a Peña Nieto: AMLO

López Obrador aseguró que no tiene información sobre una investigación al ex presidente Enrique Peña Nieto, pues recordó que sólo hay un proceso contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

«No tengo la información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso en contra del director de Pemex.No hay una investigación, que yo sepa, en contra del ex presidente Peña», comentó.

Deseo que se aclare asesinato de Samir Flores, dice AMLO

El Presidente afirmó que su deseo es que se aclare el asesinato del activista Samir Flores y aseveró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos debe tener información sobre el caso.

«Nosotros queremos que se aclare, fue muy lamentable que esto pasara, porque sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos, para afectarnos», agregó.

Vía: Milenio