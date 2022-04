AMLO cancela viaje a Chiapas por Año Nuevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó El Pulso de la Salud durante La Mañanera y anunció que se entregará la condecoración Miguel Hidalgo en honor al personal médico que atiende la pandemia de covid-19, «no vamos a dejar de agradecerle por su entrega, por su humanismo, porque ellos han sido fundamentales, mujeres, hombres, del sector salud para enfrentar esta terrible pandemia que tanto daño ha causado».

El secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, hizo un llamado a los ciudadanos previo a las celebraciones de Año Nuevo y a la llegada de los Reyes Magos a actuar con «mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia sigue dejando estragos y lo mas importante es cuidarnos a nosotros mismos».

CdMx y Edomex, con reducción de curva epidémica tras regreso a semáforo rojo

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que «desde que empezó octubre, que desciende la curva epidémica, desciende la cantidad de personas estimadas enfermas; todavía no desciende la cantidad de personas que lamentablemente fallecen por covid-19 y todavía no desciende tampoco la cantidad de personas hospitalizadas».

Agregó que la Ciudad de México y el Estado de México reportaron una reducción en su curva epidémica por covid-19 ante el regreso a semáforo rojo, «vemos la primera semana de reducción que es consistente con ya tres semanas de reducción de la movilidad en el espacio público, esto es alentador para los que vivimos en el Valle de México».

Entregan condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud contra covid-19

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, entregó la condecoración Miguel Hidalgo a siete representantes del sector salud, «es una placa simbólica que irá en un lugar muy especial de cada hospital covid-19, con esto estamos buscando reconocer y recordar el esfuerzo de todo el personal; son 980 que se distribuirán entre todas las instituciones».

AMLO informa que en enero llegarán nuevos lotes de vacunas anticovid

López Obrador informó que el 4, 11, 18 y 25 de enero llegarán nuevos lotes de vacunas anticovid a México que se repartirán en 27 estados, «de esta forma con Pfizer cubrimos, ese es el estimado, todo el grupo de médicos, enfermeras, de trabajadores de la salud, que se calcula en alrededor de 750 mil personas, de modo que nos va a alcanzar».

Aseguró que en enero iniciará la vacunación de adultos mayores con dosis de CanSino, «se estableció un convenio de 8 millones de dosis de enero a marzo de esta vacuna, es una dosis y no requiere de bajas temperaturas, de modo que al tener esta vacuna disponible vamos a iniciar desde enero la vacunación de adultos mayores».

Apagón ocurrido ayer en 12 estados no volverá a repetirse: AMLO

El mandatario indicó que el apagón de ayer ocurrió en 12 estados y aseguró que no volverá a repetirse, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentará hoy un informe sobre las causas, «no se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo con lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico».

«Van a presentar un informe hoy sobre las causas que ocasionaron este apagón en 12 estados, a qué se debió y contestar la pregunta si va a seguir sucediendo, yo puedo adelantar que no, tenemos un buen servicio de energía eléctrica», comentó.

AMLO cancela viaje a Chiapas por Año Nuevo para atender COVID-19

El Presidente canceló su visita a Chiapas por Año Nuevo, por lo que permanecerá en la Ciudad de México para atender la crisis por covid-19, «yo ya tomé la decisión de que no voy a salir en fin de año, nos vamos a quedar aquí, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México para atender enfermos, tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos».

AMLO revela corrupción en contratos para construir reclusorios

Reveló que existe corrupción en contratos para construir reclusorios, «voy a dar un informe de todos los robos; en los reclusorios, imagínense que hacen un contrato para construir reclusorios, se privatizan los reclusorios y en el contrato se establece que el proveedor o contratista o la empresa que invierte, construye, el reclusorio también va a dar el servicio de la vigilancia, de alimentación y lavandería; el costo para el gobierno es el equivalente a mantener un hotel de cinco estrellas».

Con información de Milenio