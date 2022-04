El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el lunes 9 de marzo comenzará la venta de los ‘cachitos’ de lotería para la rifa del avión presidencial TP01.

AMLO compra ‘cachito’ para rifa de avión presidencial

Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, presentó el billete para la rifa del avión presidencial, que tendrá un costo de 500 pesos y su venta comenzará el próximo 9 de marzo.

Así, el director de la Lotería Nacional vendió el primer billete al Presidente quien aseguró que de sacarse el premio lo donará para becas de estudiantes.

«No olvidemos que el compró el avión fue Calderón, debería explicar por qué, además este avión es para volar 5 horas para que se justifique. Hay aviones que valen mucho menos que puede ir hasta Europa sin recarga de combustible, pero no, tenía que ser un palacio para los cielos. Ahora que venga me voy a ir a sentar ahí, voy a invitar al general y a la secretaria Olga, y a Arturo Herrera», señaló el Presidente.

López Obrador dijo que organizará visitas para que la gente conozca el avión presidencial.

En Seguro Popular había más administrativos que personal médico

Al detallar la situación del sistema de salud, el Presidente lamentó prácticas del pasado que han puesto en una situación crítica a hospitales y unidades médicas

«Había en el Seguro Popular más administrativos que enfermeras o personal médico, por eso cada semana vamos a informar y no es fácil por los intereses de los que vendían los medicamentos, pensaron que íbamos echar marcha atrás si los niños con cáncer no tenían medicamentos que no íbamos a resistir e íbamos a regresar con ellos a decirles que regresábamos; no, abrimos la compra de medicamentos al extranjero y lo vamos s a seguir a haciendo porque la salud es primordial».