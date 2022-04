AMLO descarta viajar a EU por entrada en vigor por T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Puebla, en compañía del gobernador Miguel Barbosa; el mandatario expresó su pésame por el asesinato del juez de Poder Judicial, Uriel Villegas Ortiz y de su esposa.

No hay intimidación ante el asesinato del juez Uriel Villegas

El Presidente dijo que el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz no es tomado un intento de intimidación, y rechazo que el Estado vaya a ceder ante este tipo de agresiones; aseveró que los responsables serán castigados.

AMLO habló con Trudeau sobre mineras canadienses que deben impuestos

El Presidente dijo que aprovechó su charla con el Primer Ministro de Canadá para hablarle de las empresas mineras canadienses que se resisten a cumplir con el pago de impuestos; rechazó que el que a las empresas se les exija cumplir con sus obligaciones fiscales obstaculice la inversión extrajera y la creación de empleos.

«Ahora que hablé con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pedí, sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuesto; ya también están buscando acuerdos, y nosotros estamos abiertos al dialogo, pero no podemos seguir condonando impuestos, y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va haber inversión, y no van a venir a instalarse a México y no van a generarse impuestos, eso no es cierto; hay mucha empresas, incluso las extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen, las mineras en Canadá, empresas estadunidense, que pagan sus impuestos».