El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

AMLO desea éxito a deportistas mexicanos en Juegos Olímpicos

Tras la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio, el Presidente les deseó éxito a los deportistas mexicanos que participarán en múltiples disciplinas, “ánimo, nos va a ir bien”, dijo. “Un saludo a todos los deportistas, representantes de México, porque hoy inician las olimpiadas en Tokio. Les deseamos que les vaya muy bien, estamos con ellos, México, su pueblo respalda a sus deportistas”, sostuvo.

Gobierno ya tiene terrenos para instalaciones de Gas Bienestar

El mandatario indicó que la próxima semana tendrá una reunión en la que se discutirán los avances en la creación de Gas Bienestar, que espera que en poco más de dos meses se empezará a distribuir en la capital del país, “estamos avanzando”, sostuvo. “Vamos a pensar que en dos meses ya estamos distribuyendo el Gas Bienestar en la Ciudad de México, y poco a poco se va a ir ampliando, pero ya se elaboró el programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros y las camionetas distribuidoras”, resaltó.

Gobierno ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación

Desde el inicio del gobierno actual se han basificado a 400 mil trabajadores de la educación, según dijo López Obrador, y adelantó que espera hacer lo mismo con 80 mil más, pero del área de salud, quienes se encuentran contratados por tiempos determinados y como eventuales. “Tenemos un programa de regularización, de basificación; desde que estamos en el gobierno se han regularizado a 400 mil trabajadores de la educación, y eso estamos haciendo, y es un compromiso, con trabajadores de la salud”, apuntó.

“No me entregaron nada”, dice AMLO sobre sus expedientes de espionaje

López Obrador dio a conocer que el único expediente que le entregaron del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue de su tiempo de opositor, y que incluso, éste le fue otorgado mediante el Archivo General de la Nación. “El único expedienté que me interesaba que tenían en el Cisen es sobre mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del Archivo de la Nación, (…) ese archivo sí lo tengo, reciente no, no me entregaron nada y tampoco quise saber, esa es la verdad, imagino pues que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre”, advirtió.

AMLO pidió que archivos del Cisen se hicieran públicos

Debido a los casos recientes sobre espionaje, el jefe del Ejecutivo federal destacó que dio la orden para que los expedientes sobre espionaje a defensores de derechos humanos se hicieran públicos. Sin embargo, advirtió que algunos podrían no ser publicados por cuestiones legales. “Di instrucciones de que se transparente todo el archivo, ya se había dado la instrucción, ya hay acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar, (…) se abrieron esos archivos”, destacó.

Multa del INE a Samuel García por publicaciones de Mariana es politiquería

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionara al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, a su partido y a su esposa, Mariana Rodríguez, el Presidente señaló que se trata de politiquería y que ni el organismo electoral como el Tribunal están haciendo bien las cosas “Es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, hable bien de su esposo, si va a cobrar o no, pues eso es otra cosa, yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político, la política es un noble oficio, hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal”, dijo.

Con información de Milenio