El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo un acto en La Mañanera para cancelar un timbre postal por el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas, de quien aseguró fue «sin duda el mejor presidente de México del siglo XX».

AMLO dice que se hace una prueba de COVID-19 cada semana

El mandatario reveló que todos los martes se hace una prueba de COVID-19 para descartar un posible contagio, aunque no ha presentado síntomas, luego de que dio positivo al nuevo coronavirus Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), «yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal y afortunadamente no he tenido síntomas».

«Me hago una prueba, por lo general, por semana para estar seguro, sobre todo, para no contagiar a nadie; me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo como unas seis, ocho, y me cuido», dijo.

Aseveró que el almirante se encuentra bien de salud y no tiene molestias mayores, «está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, pues no necesariamente tiene que haber contagio».

Mañana se sabrá si Cienfuegos enfrenta proceso en libertad o en la cárcel: AMLO

Indicó que mañana se sabrá si Salvador Cienfuegos enfrentará su proceso en liberad o en prisión, «como lo demanda el Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentando que no puede tener el derecho de libertad bajo fianza porque podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa».

«Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue; si hay más involucrados y se prueba que se castigue», añadió.

Detalló que muchos de los funcionarios involucrados en la investigación contra el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) ya están en retiro, «son 14 meses de investigación, y hay muchos de esos militares que ya están en retiro».

México pedirá a EU conocer pruebas contra Salvador Cienfuegos, dice AMLO

Reiteró que no existe en México alguna investigación contra Salvador Cienfuegos; sin embargo, no descartó la posibilidad de iniciar una indagatoria a partir de los resultados en Estados Unidos, «se habla en la denuncia que hay grabaciones, hay pruebas, lo mismo que en el caso de García Luna, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran y nosotros tenemos que proceder, que les quede claro, nosotros no vamos a dar protección».

Y mencionó que el gobierno de México pedirá a Estados Unidos las pruebas sobre el caso, «se habla de pruebas tanto en el caso de García Luna como de Cienfuegos, de muchísima llamadas, de videos, vamos a ver qué es lo que hay sobre esto y sí vamos a solicitar que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas».

AMLO celebra que no hubo violencia en elecciones de Hidalgo y Coahuila

El Presidente celebró que no se registró violencia en las elecciones de Hidalgo y Coahuila de ayer, «acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron y eso es lo más importante, ya las autoridades electorales van a decidir quién gana y si hay inconformidades hay procedimientos para acudir a esas denuncias y adelante».