AMLO: “El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética”

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia matutina anunciando que solo 5 por ciento de las empresas no han acatado las medidas sanitarias y siguen operando, a pesar de que sus actividades no son esenciales; puntualizó que las empresas Elektra y Coppel al fin pararon actividades.

Se han contratado 25 mil trabajadores de la salud

El Presidente señaló que hasta el momento se han contratado a 25 mil trabajadores de la salud para hacer frente al covid-19 y que en el Valle

Nueva conferencia, de 5 a 6 sobre la entrega de los programas de Bienestar

El Presidente dijo que todos los días, de 5 a 6 de la tarde, se dará otra conferencia para informar sobre la entrega de los programas del Bienestar de su gobierno.

En junio, inicia construcción de 5º tramo de Tren Maya

AMLO pide ahorrar para enfrentar la crisis

Al hacer referencia de los apoyos que el gobierno entregará a la población para hacer frente a la crisis económica, el Presidente llamó a fomentar la cultura del ahorro, pues es una de las lecciones que ha dejado la pandemia.

Sin denuncias sobre desvío de insumos médicos

López Obrador dijo que no tiene denuncias sobre el desvío de insumos y equipo médico de hospitales, sin embargo, dijo que la descomposición social sigue afectando, como el caso de las enfermeras asesinadas en Torreón.

El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética

El Presidente desestimó la publicación del diario estadunidense que desestimó las cifras de la pandemia, asegurando que hay más contagios de covid-19 en México que los que el gobierno reporta.

“El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética, en este caso es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. No nos dejemos apantallar, si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, entonces, hay que auspiciar el debate.