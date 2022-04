AMLO hace un llamado urgente a habitantes de CDMX a permanecer en casa por COVID-19

El presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México a actuar con responsabilidad en el mes de diciembre ante el incremento de contagios por coronavirus COVID-19.

“Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con completa responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos, somos libres, pero si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle este mes de diciembre”, pidió López Obrador a los capitalinos.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano leyó una carta dirigida a los capitalinos:

“Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del año nuevo con la familia, y la llegada de los Reyes Magos, actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos y mientras no tengamos la vacuna lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos.

El Gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo prohibido prohibir, creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o en la fuerza, además me consta que el pueblo es responsable, educado y consciente.

Por ejemplo, la solidaridad que se expresa cotidianamente en la Ciudad de México y que se hace más evidente en los momentos de desgracias colectivas solo la he visto en las comunidades indígenas, esta ciudad es muy solidaria y en apariencia cada quien hace su trabajo y se mueve por la ciudad en lo individual, pero siempre la gente de la ciudad están pensando en nosotros y es una ciudad, repito, muy solidaria, me consta que los capitalinos son muy fraternos, respetuosos, están muy informados y despiertos.

También recuerdo, y esto aplica para todo el país, no debe de olvidarse que cuando empezó la pandemia y necesitábamos tiempo para levantar el sistema de salud, que estaba por los suelos, hicimos un llamado a todos los mexicanos para quedarnos en casa con el propósito de aminorar los contagios, aplanar la curva y que no nos rebasara la pandemia saturando de enfermos los hospitales, como sucedió en otros países.

Aquí, por el apoyo de toda la gente que se guardó voluntariamente, se pudo tener tiempo para prepararnos, contar con más camas, conseguir ventiladores, capacitar médicos, enfermeras y ningún enfermo se ha quedado sin atención y repito, esto fue posible porque nos aislamos y nos cuidamos en familia, sobre todo atendimos a nuestros enfermos y a los adultos mayores.

En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos, somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente:

1. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle.

2. Si salimos a la calle guardemos siempre la sana distancia.

3. Comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares y amigos.

4. Estemos solo con los que habitamos la misma casa.

5. No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos.

6. Si presentas síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, habla de inmediato para recibir atención médica al 5658-11-11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país.

7. Si tienes síntomas procura hacerte la prueba, se están instalando kioscos con ese propósito en la Ciudad de México y en algunos estados del país.

8. Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte, no te esperes, sobre todo si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras.

9. Dejemos los regalos de navidad para otro momento. recuerda: regala afecto, no lo compres.

10. Nosotros, es decir el gobierno, vamos a ampliar, sobre todo, aquí en la Ciudad de México, en estos días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores, para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad, pero lo más importante es que no nos enfermemos. es mejor prevenir que lamentar”, leyó el presidente.

Con información de: Noticieros Televisa