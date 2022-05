El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque todavía no hay nada formal sobre los funcionarios que desean participar como candidatos en las elecciones de 2021, sí se garantizará que se mantenga la participación de mujeres en su gabinete, pues «se van a mantener los equilibrios; es el gabinete en toda la historia de México con más participación de mujeres y así va a continuar hasta el final».

«Hubo un desequilibrio cuando hubo un cambio en Medio Ambiente, cuando se suplió por un hombre, pero ya vamos a corregir, es un asunto que tenemos pendiente, para que cuando menos sean el número de mujeres que comenzaron, eso lo vamos a cuidar y si es posible hasta más mujeres», comentó en La Mañanera.

Con agua evaporada de La Boquilla, ya se hubiera saldado deuda con EU: AMLO

Aseveró que México ya hubiera terminado de pagar el tratado de agua con Estados Unidos si Chihuahua cumpliera con compromiso, «porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya se hubiese terminado de pagar, solo con lo que se ha evaporado de agua (de la presa La Boquilla), lo que nos falta es lo que se ha evaporado por no permitir la entrega del agua».

AMLO pide a FRENAAA no adueñarse del Zócalo de CdMx

Pidió a FRENAAA no adueñarse del Zócalo de la Ciudad de México y que permitan al menos un día al mes para otras manifestaciones una vez que concluya la pandemia de covid-19, «todos pueden estar aquí y protegidos sin problema, nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, es decir, que no acaparen».

«Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de FRENAAA y los de México Sí y a la BOA, que nos den cuando menos un día al mes, que nos permitan el Zócalo, un día al mes. Pueden moverse a una plaza cerca, terminamos y regresan; nada más para ser equitativos, que haya igualdad, que todos tengamos posibilidad de manifestarnos», mencionó.

Ante crisis por covid-19, en México no hubo mortandad de negocios, dice AMLO

El mandatario afirmó que a pesar de la crisis económica por covid-19 se mantuvieron las empresas en México, «no hubo mortandad de negocios como se pronosticaba o hubo pero no en la cantidad que se esperaba», por lo que reiteró que «los empresarios están ayudando en el desarrollo nacional porque permanentemente, cotidianamente, mantienen su actividades productivas», y detalló que el sector privado representa en inversión y empleos 70% de la economía del país.

AMLO: hubo incremento de 10% en remesas hasta septiembre

Adelantó que, según el último reporte, hasta finales de septiembre se registró un incremento de 10% en las remesas con relación al año próximo. «Ya tengo el dato, hasta finales de septiembre, y sigue el mismo porcentaje, 10 por ciento de incremento en remesas con relación al año próximo», agregó.

