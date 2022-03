El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera la Guía ética para la transformación de México para «fortalecer los valores, procurar el bienestar material y el bienestar del alma», de la cual se van a imprimir 8 millones de ejemplares que se repartirán entre adultos mayores.

Se trata de un documento que se formó con más de 39 entrevistas a especialistas y está integrado por 20 principios y valores.

AMLO pide actuar con responsabilidad tras dictamen para uso de mariguana

Pidió tener confianza en la gente para que actúe con responsabilidad, luego de la aprobación en el Congreso del dictamen sobre el uso lúdico de la mariguana, «que se actúe con responsabilidad y yo creo que eso va a suceder en esta legislación nueva sobre el uso de la mariguana, tener confianza en las personas y buscar hacer el bien».

Gobernadores, en su derecho de presentar controversia sobre fideicomisos: AMLO

Afirmó que los gobernadores de la Alianza Federalista están en su derecho de presentar controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la extinción de fideicomisos, «están en su derecho de hacerlo, esa es mi opinión y la autoridad competente va resolver».

AMLO pide a FGR aplicar justicia rápida en casos como el de Videgaray

El mandatario pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar justicia rápida en casos como el de Luis Videgaray, «lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la fiscalía, lo digo con todo respeto, ya desahogué todos estos casos».

«Lo único que yo quisiera es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no solo sea de consumo publicitario o propagandístico, que no haya espectacularidad», añadió.