AMLO pide tener cuidado en licitaciones de Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tener cuidado con las licitaciones para la construcción del Tren Maya, pues advirtió que “si una empresa no cumple, ya no terminamos la obra”.

«Estamos buscando que se finquen responsabilidades y que se cumpla con contratos y tener mucho cuidado hacia adelante», destacó durante su conferencia matutina.

El mandatario dijo que debe haber una nueva ética, “tiene que saberse que ya no se pueden hacer negocios ilícitos, que se acabó el bandidaje oficial, los contubernios. (…) El estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, no estamos por el estatismo, pero tiene que haber honestidad, ganancias razonables”.

Ayer el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó la primera licitación internacional para la construcción del primer tramo del Tren Maya, que va de Palenque a Escárcega y que tiene una extensión de 237 kilómetros.