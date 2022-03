El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este año se incrementará el presupuesto para el sector salud en 40 mil millones de pesos y destacó que la mayoría de los gobernadores ha aceptado adherirse al sistema de gratuidad médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

«Hay un director de un instituto de salud que es el único que no quiere la gratuidad, yo lo llamo a que recapacite porque tiene contratos por 600 millones de pesos por servicios y medicamentos desde hace tiempo», acusó en conferencia matutina.

Van 21 estados adheridos al Insabi

El subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que ya son 21 estados los que se sumaron al Insabi; sin embargo, todavía hay 11 en proceso.

Informó que se busca llegar a 70 mil médicos, enfermeras y promotores de la salud durante los próximos cinco años, es decir, 14 mil por año.

México, de los más preparados ante coronavirus: AMLO

López Obrador afirmó que México es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación del coronavirus que proviene de Wuhan, China, «‘para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos».

Además, López-Gatell aseveró que el virus llegará a México, pero determinó que se tienen las medidas de atención, prevención y respuesta necesarias.

«Les garantizo que el virtus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad, hasta ahorita no; tenemos siete casos sospechosos y se han descartado», agregó.

AMLO presenta diseño de boleto para rifa de avión presidencial

El Presidente presentó el diseño del boleto de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial y adelantó que la fecha tentativa sería el 5 de mayo.

«Ya tenemos, por ejemplo, hasta el diseño del boleto. Es una cooperación para equipos médicos donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre», indicó.

AMLO lamenta muerte de militares en Oaxaca tras accidente

Lamentó la muerte de cinco elementos de la Guardia Nacional en un accidente en Oaxaca, por lo que envió su pésame a los familiares de las víctimas, «quien conoce esa sierra sabe que es muy difícil de transitar».

Vía: Milenio