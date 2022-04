El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Campeche, en donde resaltó las capacidades del estado en cuanto a la producción de crudo y su capacidad en la agricultura y la pesca.

Regreso a nueva normalidad, sin arriesgar la salud

EL Presidente dijo que en caso de que haya rebrotes se pedirá a la gente otra vez que vuelva a resguardarse; en la Ciudad de México dijo que aún no hay un descenso claro en los contagios.

«Estamos en un nueva etapa hacía la nueva normalidad, pero se está haciendo con cuidado, no se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación, estamos poco a poco reiniciando la actividad económica, social y cultural del país y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo, eso es lo primero, no arriesgar la vida de la gente».

«En la Ciudad de México no hay un descenso claro; vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo; no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible, si se necesita rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes, llamamos, nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidamos».

Lamenta asesinato de diputada de Morena, Francis Anel Bueno

El Presidente dijo que le dieron el informe sobre la muerte de la legisladora, y señaló que por este crimen ya hay detenidos.

Lamenta muerte de Héctor Suárez

El mandatario también expresó sus condolencias por el fallecimiento del actor y cómico mexicano el día de ayer.

AMLO reitera llamado para que gente se quede en casa

Debido al alza de movilidad que se registró desde el lunes, el Presidente llamó a la gente a la que se quede en casa, pues la contingencia por el covid-19 no se ha terminado.

«Volver a convocar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial; si no es necesario o indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas; que nos cuidemos, que no nos confiemos, es una pandemia muy dañina, afecta mucho, duele que se pierdan vidas como está sucediendo. No son números, no son cifras, son pedidas de visas humanas; hay mucho dolor en familiares y amigos y vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancias mientras no tengamos vacuna tenemos que cuidarnos, por eso se habla del regreso a la nueva normalidad, es regresar pero cuidándonos.