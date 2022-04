AMLO valora reapertura de escuelas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la recaudación del gobierno federal de enero a agosto, «sin los ingresos no se podría hacer nada, tendríamos que estar recurriendo constantemente a deuda para poder financiar el presupuesto».

«A pesar de la pandemia hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima porque se cayó la economía y porque se paró la actividad productiva; sin embargo, no tuvimos daños mayores, podemos decir que contamos con finanzas públicas sanas», dijo en La Mañanera.

En sexenios de Calderón y Peña Nieto se condonaron 413 mil mdp de impuestos

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, detalló que en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron 413 mil millones de pesos, «para esto se reformó el año pasado el artículo 28 constitucional donde explicitamente se prohibieron (…) las condonaciones de impuestos».

Acusó que se presentó un primer paquete de denuncias con 42 factureras, «ya se metieron las denuncias ante la fiscalía por defraudación fiscal», donde aseveró aparecen 30 personajes «incluso reconocidos; el monto de los adeudos que se estima asciende a 2 mil 200 millones de pesos en 30 personas nada más».

SAT liga a 567 funcionarios con defraudación fiscal

Agregó que de enero a agosto se presentaron 175 denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en donde aparecen 497 funcionarios, además de 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que implican delitos de 70 servidores públicos.

Destacó que la recaudación interna aumentó 6.1 por ciento a pesar de la pandemia de covid-19, mientras que contribuciones externas cayeron 16 por ciento.

«Las internas crecieron 6.1 por ciento, significa que el esfuerzo de recaudación se debe a la responsabilidad social de los contribuyentes nacionales. Los empresarios se pusieron al corriente y nos ayudaron a tener crecimiento en comercio exterior decrecimiento de 16 por ciento», puntualizó.

AMLO valora reapertura de escuelas en estados con condiciones ante COVID-19

López Obrador afirmó que se valora la reapertura de escuelas en estados en los que haya condiciones ante la pandemia de covid-19, «no en todo el país, sino donde se van creando las condiciones, hay estados donde están a punto de pasar a verde; entonces, ahí se va a hacer una valoración».

«No se descarta que en los estados donde la pandemia va a la baja, aunque no haya clases presenciales, sí abrir las escuelas, que lleguen los maestros y que, con medidas, se puedan llevar a cabo consultas sobre todo con padres de familia», comentó.

«No le quiso entrar» a lucha contra corrupción: AMLO a Jaime Cárdenas

Luego de la carta de renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) en la que acusó corrupción, el mandatario dijo que el ex funcionario «limpia era lo que tenía que hacer, pero no le entró». Y reconoció que Margarita González Saravia, a quien propuso para dirigir la Lotería Nacional (Lotenal), «es una mujer de lucha».

AMLO prepara reforma sobre créditos de trabajadores

El Presidente reveló que elabora una reforma para que créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) se entreguen sin intermediarios, «de manera directa a los trabajadores y que puedan decidir qué hacer con su dinero, porque de esa manera el trabajador puede hacer rendir más su dinero».

«Funcionarios que aspiren a cargos de elección deben renunciar en octubre»

López Obrador advirtió que los funcionarios que aspiren a participar en las elecciones deberán renunciar a su cargo a más tardar a finales de octubre, «no se van corridos, no se van mal vistos porque es un derecho a aspirar a representar al pueblo», y aclaró que no habrá licencia, pero no descartó que «adelante se considere que podrían regresar».

Con información de Milenio