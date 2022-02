Apple Arcade lanza el primer videojuego jalisciense: The Lullaby of Life

La plataforma Apple Arcade lanzó hoy el primer videojuego hecho por jaliscienses. The Lullaby of Life es un juego que mezcla la música con la destreza y agilidad, no contiene elementos textuales ya que busca ser intuitivo para el usuario y que fue creado por el estudio jalisciense 1 Simple Game que desde hoy se encuentra en la plataforma de Apple Arcade.

El cofundador del estudio, Francisco Lara Sikorski, compartió que esta idea nació en 2017 a raíz de participar en el Global Game Jam, un evento en donde retan a los asistentes a crear un videojuego en 48 horas, y en donde surgió el concepto de un juego que a partir de las ondas del sonido se pudiera crear vida. Y aunque había sido olvidado durante un tiempo, lo retomaron para este proyecto en los últimos meses.