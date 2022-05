Aumenta asistencia a vacunación

Rutilio Escandón reconoció la respuesta de los chiapanecos para recibir el biológico

M de R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Desde la mesa de seguridad estatal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas felicitó al pueblo de Chiapas, reconociendo la respuesta que ha habido en los centros de vacunación en los últimos días.

“La verdad es que de todos modos tenemos que seguirnos cuidándonos, porque el medicamento salva la vida, disminuye la fortaleza de este virus, porque de acuerdo a los expertos de la salud, el cuerpo con este medicamento produce anticuerpos y hay más defensa por si la enfermedad contagia a alguna persona”, comentó.

Hizo un atento llamado a seguir con los cuidados y a no confiarse, ya que los expertos y científicos han dicho la importancia de lavarse las manos, no tocarse la cara, mantener la sana distancia y no asistir a lugares concurridos.