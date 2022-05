Aunque sean impopulares, tomaremos medidas necesarias por COVID-19, asegura Astudillo

Debido a la pandemia de COVID-19 y a la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, gobiernos de todos los estados en México han tomado medidas para tratar de aliviar la situación.

Entre ellos, está el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga aseguró que se tomarán medidas que resultarán impopulares y criticadas pero que son para procurar la salud de los habitantes del estado.

Guerrero está colocado en el lugar 21 con el número de casos, el día de hoy tenemos 13 casos que se concentran en Acapulco, en Chilpancingo, Taxco y Tixtla. Realmente, nosotros no hemos tenido mas que una persona fallecida por este problema y estamos muy atentos en todos lados”.

Astudillo, explicó que el turismo es uno de los temas muy delicados de esta emergencia, pues Acapulco es el lugar tradicional para vacacionar en el país.

Aparte del tema de salud, que es un tema muy delicado y que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y, consecuentemente también, ya con efectos muy visibles en el tema de turismo.

Como sabemos, Guerrero es parte importante de la economía del turismo y con la cercanía de la Semana Santa se nos complica más.

Históricamente, Acapulco ha sido un punto de referencia en Semana Santa por muchas razones, una de ellas la cercanía con la Ciudad de México y estamos ante toda una cascada de temas y decisiones que se tienen que tomar”.

El mandatario indicó que se trata de una de las decisiones más fuertes que se tomarán debido a que se acerca la Semana Santa.

Son las decisiones más fuertes, aparte de los temas de seguridad, porque nunca, que yo recuerde, ha habido un caso en que se tenga que enfrentar, en Semana Santa una decisión de si sí van a estar abiertas la playas o no van a estar abiertas, igual con los hoteles.

El momento que se vive es que muchos hoteles están anunciando ya su cierre no solo en Acapulco, sino en Ixtapa Zihuatanejo y, por supuesto, hay una gran preocupación, de una gran cantidad de personas que viven de lo que se venden en las playas: de las playeras, de los mangos, de los cocos, de las nieves, de las empanadas, de los lancheros, de los que venden el pescado, de los que venden ceviche, de los que manejan un taxi, de toda esa gran cantidad de personas que son muchos en Acapulco.

Guerrero ha salido en el lugar número 1 de desempleo, y cuando leí esto, pedí que me explicaran a qué se refería, es decir, el estado en donde menos desempleo hay porque el Inegi, cuando hace los análisis califica el empleo informal y, en Guerrero, hay mucho empleo informal y todas estas personas están ya en un momento muy difícil en el que exigen al gobierno de qué van a comer, de qué van a vivir en los próximos días y tienen razón.

Aquí está el dilema de qué hace un gobierno estatal para enfrentar todo esto pues en coordinación con un municipio, pero también a la espera de las acciones de la federación”.

El gobernador indicó qué fue lo que se trató en las reuniones que han tenido con el consejo de Seguridad a nivel federal y qué propuestas se han planteado.

Hemos tenido conferencias, ayer tuvimos una que duró cuatro horas con la Secretaría de Gobernación y los gobernadores. Hoy tuvimos una con el gabinete de Seguridad, donde estuvo el secretario Durazo, el secretario de la Defensa Nacional, de Marina, de la Guardia Nacional y tocamos una serie de asuntos, el tema de los migrantes, con todos aquellos que piensan venir de Estados Unidos a pasarla en Semana Santa a estados donde hay una gran cantidad de migrantes, que Guerrero es uno de ellos”.

Pese a que la llegada de paisanos desde los Estados Unidos es uno de los puntos fuertes en el tema del turismo para la entidad, el gobernador hizo un llamado para que quienes piensen regresar, se abstengan pues no es el momento indicado.

Yo lo que creo es que hay que recomendarles, con todo el dolor de nuestro corazón, valga la expresión, que no es el mejor momento para venir a su tierra y eso es algo muy lamentable pero tenemos que decirlo.

Lo otro es no decir nada, quedarnos calladitos y que las consecuencias de este coronavirus, en un mes donde no tengamos mucho, tengamos demasiado. Así lo veo yo.

El otro tema es el turismo, que si bien esto es turismo, porque traen dinero, traen remesas, el otro justo es de las remesas que, sin duda, se van a disminuir. Nosotros tenemos regiones donde hay mucha gente que está en Nueva York, paisanos que están en Nueva York y, en este momento, la ciudad de Nueva York es la que más crisis tiene ante esta enfermedad.

Pidió la cooperación de la sociedad y explicó que, pese a que serán medidas no apoyadas por la mayoría se tendrán que tomar acciones para proteger a la mayoría.

Y, volvemos al turismo, qué hacer frente a una palanca tan importante que, igual que la minería da para mucho en Guerrero da mucho, pues tenemos que enfrentar esto pero hacerlo con la ayuda de todos porque pensar que este es un asunto que solamente tiene que escucharse la voz del gobernador, no se puede, creo que más que nunca hoy necesitamos de la participación de la sociedad, de los empresarios para que vayamos juntos en una conciencia de que o tomamos decisiones hoy.

Tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con mucha determinación, lo que menos podemos hacer es dejar de tomar decisiones aunque sean drásticas, duras, difíciles.

A mí me gustaría decir que los hoteles estarán abiertos pero obviamente, las orientaciones es que van a estar con muy baja afluencia y otros ya están orientados a cerrarse. Existe un decreto, un decreto que ayer se publicó, que no es un invento y que está basado en un problema que hay en el mundo, en una enfermedad que se llama coronavirus y que hay que atender, es responsabilidad de los gobernantes.

Este tema del coronavirus que está pasando por el país está poniendo a prueba a los gobernantes y los gobernantes vamos a demostrar si realmente estamos preparados para mirar a uno, a dos, tres, cinco o a millones y yo estoy pensando que los gobernantes tenemos que mirar a millones, Guerrero tiene 3.5 millones de habitantes y el gobernador, está pensando en que, aún cuando las medidas sean dolorosas, criticadas, detestables por algunos por varios pero la mayoría está esperando que haya determinaciones, resoluciones que piensen en la salud de los guerrerenses

El caso de los hoteles y de las playas no será una medida popular, en su momento, si es que se anuncia cerrar las playas de Guerrero, no será una medida que agrade a muchos que viven de las playa pero creo que hay que pensar en la mayoría, pensando en que se trata de un asunto de salud y no es un asunto de una idea de una persona”.

Además, explicó que los gobernadores están haciendo una serie de planteamientos al gobierno federal para que haya programas sociales de los que puedan obtener recursos para apoyar a la población.

La primera reunión era necesaria hacer no hay una respuesta en este momento sino que nosotros hicimos planteamientos.

Ese creo que es el punto de partida correcto, pero los planteamientos que hicimos están que es necesario implementar un fondo de apoyo alimentario en el país, es urgente, porque mucha gente no tiene qué comer después de los días que empezaron a ser difíciles, por eso varios gobernadores planteamos el programa de apoyo alimentario, por supuesto, todos los gobernadores llegamos a la conclusión de que hay que alinear nuestros planteamientos porque todos están haciendo planteamientos, especialmente para los empresarios pequeños, medianos y especialmente en temas locales y yo creo que va a ser muy importante que, a nivel federal aterricen su normatividad para ver cómo podemos ingresar a esos planes porque a ningún gobierno del estado le va a alcanzar ningún dinero.

Astudillo enfatizó que la entrega de dinero no podría ser una opción y aseguró que es mejor la creación de programas de apoyo pues, en estos días difíciles, habrá mucha gente que no tenga alimentos.

Creo que entregar dinero a fondo perdido no va a ser la solución porque mucha gente está sin dinero para comer, ningún gobierno está en condiciones de dar dinero porque no nos va a alcanzar ningún presupuesto.

Vamos a estar en comunicación esperamos que existan algunos programas que bajen a los estados y que podamos hacerlo coordinadamente.

Hay que hacer lo propio cada quién pero sí creo que ponerse a repartir dinero a fondo perdido, en este momento, a nadie le va a alcanzar el dinero de todo el año”.