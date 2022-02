Avión presidencial «No tenía buen resguardo en EU», AMLO

El avión presidencial regresó a México porque se terminó su proceso de mantenimiento, además de que estaba resguardado en un hangar privado en California, Estados Unidos, sin techo y a la intemperie, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«El avión se regresa porque ya se terminó el proceso de mantenimiento, estaba en un aeropuerto en donde no tenía un buen resguardo, no tenía techo el hangar, estaba a la intemperie; está mejor aquí, más cuidado, además no nos afecta», dijo.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que la aeronave TP-01 ya tiene dos potenciales compradores, de los cuales uno ofreció pagar la mitad de su costo en insumos médicos y el resto en efectivo, mientras que el segundo sólo propuso hacer el pago en efectivo.

«Se tiene que vender a precio de avalúo y los compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión, va a estar en el hangar presidencial, se construyó para eso», comentó.

La rifa del avión presidencial se realizará el 15 de septiembre, para lo que «ya se han vendido muchos boletos de la rifa y el lunes tanto el director de Banobras como el director de la Lotería Nacional nos dirán cuánto se tiene recaudado porque todo ese dinero va a ser para comprar equipos médicos para mejorar los hospitales públicos donde se atiende a la gente pobre del país».

El avión «José María Morelos y Pavón» permanecerá en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), «sobre el mantenimiento, el lunes les daré el informe, pero no ha costado más porque nuestros adversarios están hablando de lo que ha costado, pero no, es lo que se tiene que pagar por mantener un aparato de ese tamaño, cuesta mucho el mantenimiento, imagínense cuánto nos hemos ahorrado de no usarlo».

López Obrador sostuvo que el ahorro del gobierno federal es significativo al no usar el avión presidencial, ya que recordó que sólo en los últimos viajes del ex presidente Enrique Peña Nieto a Colombia o Argentina se documentó el pago de siete millones de pesos sólo en servicio de internet que además se compró a empresas que «inflaban los precios».