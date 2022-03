Avión presidencial se rifará el 15 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se tomó la decisión de rifar el avión presidencial «para no tener problemas de tiempo»; sin embargo, aclaró que continúa la venta de la aeronave.

«Que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos. Todo lo hacemos para no rematarlo, para no tener prisa», dijo en conferencia matutina.

Reveló que la aeronave regresará a México a mediados de abril porque, aunque sí puede volar, también requiere una certificación completa. Además, el Presidente indicó que entregará personalmente el avión.

AMLO pedirá ayuda a empresarios por rifa

Informó que el próximo miércoles a las 19:00 horas se reunirá con empresarios en Palacio Nacional para pedirles su ayuda en la venta de los ‘cachitos’ de la Lotería para la rifa del avión presidencial, los cuales comenzarán a distribuirse dentro de 15 días.

«Pedirles que nos ayuden a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los dedique a la promoción de sus tiendas o empresas. Estoy invitando a 100 empresarios. De una vez lo digo para que el que venga a la cena ya venga preparado», agregó.

Descartó pedir ayuda a los partidos políticos para la distribución porque «se repartían despensas y frijol con gorgojo y no vaya a ser que empiecen a repartir cachitos».

Sorteo de Lotería será el 15 de septiembre

El director general de la Lotería Nacional afirmó que el sorteo del billete se tiene programado para el 15 de septiembre a las 20:00 horas en el edificio El Moro, por lo que el ‘cachito’ saldrá a la venta a partir del 1 de marzo.

Mayoría de deportados de EU, mexicanos

Aseguró que la mayoría de personas deportadas de Estados Unidos corresponde a mexicanos que emigran de estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

«Esto lo tenemos bien analizado, de estados pobres como Guerrero, también Oaxaca, Chiapas, eso lo vamos a presentar el miércoles», comentó.

Enviarán ‘cachitos’ a consulados

De acuerdo con el director de la Lotería Nacional, se tiene contemplado enviar boletos para el sorteo a diferentes consulados en el extranjero para que los mexicanos en otros países puedan participar.

«El día de hoy platicamos con el licenciado Marcelo Ebrard para llegar a un acuerdo, para platicar en qué consulados vamos a enviar un número determinados de billetes de la Lotería. Sí vamos a tener, nos va a apoyar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover este sorteo. Los impuestos se pagarían en Estados Unidos», declaró.

Buscan que premio sea libre de impuestos

El titular de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, aseguró que existen tres tipos de impuestos para llevar a cabo el sorteo; sin embargo, López Obrador planteó que se busca que los premios queden exentos de impuestos.

«Hay tres impuestos en este tipo de sorteos, el ganador tiene un impuesto de ISR de uno por ciento; sin embargo, se está trabajando con Hacienda para que los 20 millones de pesos que se reciban sean netos de impuestos.

«Hay un impuesto local del seis por ciento en la Ciudad de México, ya se está trabajando para que se pueda de alguna manera eliminar. Y luego el IEPS, eso lo tiene que pagar el que haga el sorteo», detalló.

Vía: Milenio