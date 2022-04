El presidente Andrés Manuel López Obrado dio inicio a La Mañanera desde Campeche. La conferencia se llevó a cabo previo a la conmemoración de la Batalla de Champotón, en la que estará presente el mandatario de Bolivia, Luis Arce.

Campeche es un estado muy seguro: AMLO

López Obrador aprovechó el inicio de su conferencia para elogiar los atributos del estado, y destacó que Campeche es una de las entidades más seguras, pues tiene un promedio de siete homicidios al mes y sólo un femicidio en medio año.

“Es uno de los estados, para no generar celos, es un estado muy seguro, tiene un promedio de siete homicidios por mes. Es un pueblo trabajador, es un pueblo lleno de cultura e historia”, dijo.

Son 137 escuelas que volverán a clases

Por su parte, el gobernador Carlos Miguel Aysa González dio a conocer que serán 137 las escuelas que regresen a clases presenciales en el estado. Lo harán bajo un modelo mixto de servicios educativos y deberán contar con las siguientes características:

Que el estado en semáforo verde

Deberán ser comunidades con pocos habitantes

No deberán tener conexión a internet

Con bajo riesgo epidemiológico

Docentes y adultos mayores tendrán que ser vacunados

Asimismo, se están entregando útiles uniformes y zapatos escolares, junto con la implementación de un programa de convivencia y apoyo emocional a niños y jóvenes del estado.

En 2020, robo a plataformas de Pemex se redujo 92.3%

El subsecretario de Marina, Eduardo Redondo, dio a conocer que, en conjunto de las unidades navales de protección portuaria y las acciones de vigilancia, inspección, control y guardia costera en recintos portuarios, en 2020 se logró disminuir el robo a plataformas de Pemex en un 92 por ciento comparado con el año pasado.

“Robos a plataformas se redujeron en 92 por ciento, se logró por esfuerzo interinstitucional y autoridades federales. Se realizaron 296 inspecciones a embarcaciones mayores y 2 mil 201 a menores, ejerciendo autoridad marítima nacional para garantizar estado de derecho”, comentó.

Se ha controlado 55% de incendio en Coahuila y 71% en Nuevo León

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer los avances en la mitigación de los incendios en Arteaga y Santiago.

Hasta el momento se han ha controlado el 55 por ciento del siniestro en Coahuila, y 71 por ciento de fuego en la sierra de Nuevo León. Asimismo, 150 personas han sido evacuadas en Coahuila y 300 en Nuevo León; y han sido transportadas a refugios en Arteaga y en Ciénega.

El titular de la Sedena informó que el fuego ha dañado tres mil hectáreas en Coahuila y tres mil 100 en Nuevo León, pero se espera que haya un cambio en el viento y se atiendan las variaciones que puedan presentarse.

Existe estrategia política en contra nuestra: AMLO acerca de sobrerrepresentación

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) propusiera hacer cambios en materia de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, el Presidente sostuvo que existe una estrategia en contra del movimiento de transformación que encabeza.

“No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. (…) Espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados”, comentó.

Para obtener vacunas anticovid tenemos que relacionarnos con todos, dice AMLO

El jefe del Ejecutivo apuntó que, cuando se trata de conseguir vacunas contra el covid-19 es necesario relacionarse con todos los países. Esto, luego de que el gobierno de Estados Unidos advirtiera sobre dosis con cálculos políticos, calificada como “diplomacia de las vacunas”

“En este caso de las vacunas y de la salud del pueblo debe de prevalecer la fraternidad universal por encima de hegemonías. (…) Cuando se trata de obtener vacunas para proteger a la gente tenemos que relacionarnos con todos y buscar la solidaridad y la fraternidad universal”, apuntó.

Calakmul es como el Nueva York de los mayas: AMLO

El municipio de Calakmul, en Campeche, es como “el Nueva York de los mayas”, dijo el Presidente, y aseguró que era una ciudad con importantes centros ceremoniales y altos edificios. Afirmó que es Campeche es una de las zonas “más bellas” de México, al tener zonas como Edza, Champotón y Calakmul. “Tiene sitios como Edzna pero también está Calakmul, que es como el Nueva York de los mayas, son centros ceremoniales, edificios elevadísimos”, dijo.

