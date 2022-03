Ciclo escolar podría concluir de manera virtual: Jorge Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, adelantó que cerca de mil municipios de todo el país podrían reactivar actividades de manera paulatina a partir del próximo 17 de mayo de este año.

Lo anterior implica que una tercera parte de ellos – poco más de 300 – serían los primeros en reanudar su actividad económica y social, siempre y cuando así lo determine el consejo general de salubridad respecto a que su número de contagios por el Covid-19 es menor o no registran ninguno.

Luego de reunirse con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y el grupo de expertos para evaluar el ritmo de la epidemia del Covid-19, el secretario de Salud aclaró que aun cuando no hay una fecha definitiva para retomar la normalidad, la fecha del 17 de junio se mantiene en las proyecciones.

«El camino de la epidemia ha sido con buenos resultados, y no, no queremos perder los buenos resultados porque ha sido en beneficio de la población, en beneficio de prevenir muchas defunciones y poder dar ese seguimiento en la parte que es igual de importante, es un reto igual de importante que a fase de contagio, va a seguir existiendo el virus, no se va a eliminar la epidemia, pero sí la vamos a contener (…), municipios, en términos generales, son novecientos noventa y tantos y prácticamente mil, pero no son los que se van abrir, sino son los que se están estudiando y que progresivamente van a ser los seleccionados, la tercera parte tal vez», indicó en breve entrevista al salir de Palacio Nacional.

Agregó que este martes continuarán las reuniones con el presidente de la República y los secretarios de Salud de todo el país para evaluar las circunstancias y el ritmo de la epidemia en cada rincón de México.

En el caso del regreso a clases, señaló por ejemplo que se analizan varias posibilidades, entre ellas, concluir el ciclo escolar de manera virtual.

«No se ha llegado a esa conclusión, pero es una de las posibilidades» reconoció el secretario Alcocer Varela.

Previamente, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, indicó que se encuentran analizando las circunstancias de toda la industria en general en el país y el momento más conveniente para llevar a cabo su reapertura.

En el caso específico de las relaciones comerciales con los Estados Unidos descartó que existan presiones hacia nuestro país para restablecer las cadenas de producción.

Dijo que el gobierno de la república mantiene conversaciones con sus pares de vecino país a fin de hacer un balance de la epidemia en materia económica y de salud, tomando en cuenta que a epidemia del Covid-19 llegó antes a los Estados Unidos y un poco más tarde a México.